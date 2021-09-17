17 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Sel Felaketi Nedeniyle Zarar Gören Tüketicilerin Elektrik Tüketimlerine İlişkin Tahsilatların Ertelenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4507)

ATAMA KARARI

–– Diyanet İşleri Başkanlığına, Prof. Dr. Ali ERBAŞ’ın Yeniden Atanması Hakkında Karar (Karar: 2021/464)

YÖNETMELİKLER

–– Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

–– Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sanayi Dışı Yeni veya Mevcut Binalarda Sıcak Su Üretimi ve Ortam Isıtması İçin Kullanılan Isı Jeneratörlerinin Performansı ve Sanayi Dışı Yeni Binalarda Dahili Sıcak Su Dağıtımı ve Isı Yalıtımına Dair Yönetmelik (78/170/AT)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/6/2021 Tarihli ve 2018/11847 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 29/6/2021 Tarihli ve 2018/27396 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 29/6/2021 Tarihli ve 2018/32199 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri