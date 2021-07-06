15 milyar dolarlık Latin Amerika pazarı için dijital temas

OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu, “Brezilya’ya geçen yıl 100 milyon dolar, Arjantin’i ise 20 milyon dolar otomotiv ihracatımız var. Geçen yıl Türk otomotiv sektörü, pandemiye rağmen Brezilya’ya değer bazında artış kaydetti. Brezilya ve Arjantin için ürünlerimiz, AB Ülkelerine göre fiyat avantajına sahip. Bu konuda farkındalığı artırtmalıyız” dedi.

Türkiye otomotiv endüstrisi, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği liderliğinde hedef pazarlarda ihracatı artırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. OİB’in bu anlamda pandemi döneminden itibaren online olarak düzenlediği Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti programları, Brezilya ve Arjantin ile devam ediyor. OİB’in Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iş birliğiyle 5-9 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği Brezilya-Arjantin Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti programı, Türkiye’den 20 firmanın katılımı ile gerçekleştiriliyor.

Brezilya-Arjantin Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti programının açılışı ise düzenlenen webinar programı ile yapıldı. OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu ev sahipliğinde düzenlenen programın açılışına, TİM Başkanı İsmail Gülle, T.C. Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay ve T.C. Brazilya Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş katıldı. Programda ayrıca Buenos Aires Ticaret Müşaviri Biray Kuş ve Sao Paulo Ticaret Müşaviri Cansu Dinçer Zeybek de bilgilendirme sunumu yaptı. Program dahilinde, otomotiv sektörü ve genel ekonomik durum hakkında webinarlar, Brezilya ve Arjantin'deki firmalar ile Türk katılımcı şirketler arasında online ikili iş görüşmeler düzenleniyor.

Otomotivde bu yılki hedef 30 milyar dolar

OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu, konuşmasında Türkiye’nin dünya otomotiv endüstrisinde güçlü bir oyuncu olduğunun altını çizerek “Katma değerli üretim yaparak rekabetçiliğimizi korumak ve dünyanın dört bir tarafında etkimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Kurulu kapasitesi yıllık 2 milyon adet olan ve son 15 yıldır sektörel bazda ihracat şampiyonu olan endüstrimiz, bize cesaret veriyor. Bu yıl hedefimiz tekrar 30 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak olacak” dedi.

Brezilya ve Arjantin önemli ticaret rotası

Konuşmasında pandeminin etkileri atlatmaya başlarken, bu kez de yarı iletken çip krizi, hammadde tedarikinde yaşanan sorunlar, emtia fiyatlarının yükselmesi gibi yeni problemlerin karşılarına çıktığını vurgulayan Orhan Sabuncu “Bunlara bağlı olarak Avrupa pazarında toparlanmanın yavaş ilerlemesi de bizi etkiliyor. Bu etkinin en önemli nedenlerinden biri, geleneksel olarak ihracatımızdan en büyük payı AB Ülkelerinin almasıdır. Bu durum bize ihracat pazarlarımızı çeşitlendirmenin önemini bir kez daha gösterdi. Brezilya ve Arjantin bu açıdan bizim için fırsatlar barındırıyor. Bu ülkeler sektörümüz için de önemli ticaret rotaları” vurgusunda bulundu.

Türkiye’nin iki ülkeyle ekonomik ilişkilerinin, firmaların ve kurumların işbirliğine giderek ortak üretim ve pazarlama yapmaları halinde büyük bir potansiyel taşıdığının altını çizen Orhan Sabuncu “Geçen yıl Brezilya’ya Türkiye’den toplam ihracatımız 560 milyon dolar, Arjantin’e ise 145 milyon dolar olmuştu. Amacımız; sektörümüzün de katkısıyla, ülkemiz ve bu iki ülke arasındaki ihracat potansiyelini gerçekleştirmek ve bu rakamları yükseltmek olmalı. Dünyanın yükselen ekonomilerinden biri olan Brezilya 200 milyonu aşkın nüfusa sahip ve 2020 yılı motorlu araç tescillerine göre dünyanın en büyük 7. otomobil pazarı. Geçen yıl sadece otomotiv sektöründen yaklaşık 10 milyar dolar ithalat yaptı” dedi.

İki ülkeye ihracat 120 milyon dolar

Pandeminin olumsuz etkisine rağmen Brezilya’nın, geçen yıl Türk otomotiv sektörünün değer bazında ihracat artışı yaşadığı ülkelerden biri olduğunun altını çizen Sabuncu “şöyle konuştu:

“Brezilya’ya 2020 yılında bir önceki seneye göre yüzde 30 artışla 100 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Aynı zamanda Brezilya’nın Ticaret Bakanlığımız tarafından 2021 yılı hedef ülkeleri arasında olması da çok önemli. Arjantin ise Brezilya’nın ardından Güney Amerika’nın ikinci büyük motorlu araçlar pazarına sahip. 2020 yılında toplam sektör ithalatı yaklaşık 5 milyar dolar olmuş. Sektörümüzün ihracatı ise 20 milyon dolar. Bu ülkeler için ürünlerimiz, AB Ülkelerine göre fiyat avantajına sahip ve bu konudaki farkındalığı arttırmamız önem taşıyor” dedi.

OİB’in yedinci dijital sektörel ticaret heyeti

OİB liderliğinde sektörün pandeminin olumsuz etkilerini en aza indirmek için yoğun çaba harcadığını da belirten Orhan Sabuncu “Aynı zamanda sektörümüzün içinde bulunduğu dönüşümü anlamak ve hızlı şekilde yanıt vermek istiyoruz. Bu ortamda bir yandan zor şartlara karşı hazır olduğumuzu diğer yandan dijitalleşen dünyaya başarılı bir şekilde uyum sağladığımızı gerçekleştirdiğimiz online etkinliklerle kanıtlıyoruz. Bu zamana kadar, Meksika, Almanya, Birleşik Krallık, Vietnam-Tayland, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu’na yönelik Dijital Sektörel Ticaret Heyetleri düzenledik. Brezilya Arjantin organizasyonumuz ile bu yılın dördüncü, toplamda yedinci Dijital Sektörel Ticaret Heyeti programımızı gerçekleştiriyoruz” hatırlatmasında bulundu.

“Güney Amerika önemsediğimiz bir pazar”

TİM Başkanı İsmail Gülle de, Brezilya ve Arjantin pazarlarının Güney Amerika’da en çok önem verdikleri pazarların başında geldiğini ifade etti. Gülle, “Bu önü açık ve dinamik pazarlar toplam 250 milyonluk bir nüfusla da ciddi bir potansiyeli ve hızla gelişen bir orta sınıfı bünyesinde barındırıyor. Brezilya’nın 160 milyar dolara yakın ithalatında ülkemizin aldığı pay yalnızca 717 milyon dolar seviyesinde. Otomotiv sektörü özelinde ise Brezilya’ya ihracatımız 2020 yılında önceki yıla oranla yüzde 48 artışla 100 milyon seviyesinde gerçekleşti. 2021’de bu rakamı geçeceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Arjantin ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Gülle, sözlerini şöyle tamamladı: “Arjantin’in 42 milyar dolarlık toplam ithalatından yalnızca 196 milyon dolarlık bir pay alıyoruz. Arjantin’in toplam otomotiv ithalatı ise geçen yıl 6,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2020 yılında ihracatçılarımız Arjantin’e 19,5 milyon dolarlık bir otomotiv ihracatı gerçekleştirdi. Bu yıl şimdiden bu rakamı geçtik. Rakamlar oldukça net. Önümüzde 2 potansiyelli ülke var. Nokta atışı doğru ürün ve doğru sektörlerle hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerlemeye ve bu ülkelerden alacağımız payı artırmak için çalışmaya devam etmeliyiz.”

Sabuncu ve Gülle’nin ardından T.C. Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay ve T.C. Brazilya Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş ülkeleriyle ilgili sunumlar gerçekleştirdi.