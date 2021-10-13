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13 Ekim 2021 Tarihli Resmi Gazete
Ekonomi 13.10.2021, 09:07
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik
–– Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 8. Hukuk Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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