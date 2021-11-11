11 Kasım 2021 Tarihli Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında “Herkes İçin Sağlık Altyapısının Güçlendirilmesi (SHIFA) Projesi”ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Arasında 28/9/2021 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Ekli Hibe Anlaşması ve Destek Hibe Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4759)

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4760)

YÖNETMELİKLER

–– Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri