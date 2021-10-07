07 Ekim 2021 Tarihli Resmi Gazete
YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
7335 Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
TBMM KARARI
1308 Başta Marmara Denizi Olmak Üzere Denizlerimizdeki Müsilaj Sorununun Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4606)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Hidrokarbon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4607)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 4608, 4609, 4610, 4611)
YÖNETMELİKLER
–– Milli Emlak Denetmenliği Yönetmeliği
–– Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/09/2021 Tarihli ve 10442-1 ve 10442-2 Sayılı Kararları
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 29/6/2021 Tarihli ve 2016/14675 Başvuru Numaralı Kararı
YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 3. ve 8. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri