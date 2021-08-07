07 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete
07 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete yayınlandı
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
–– Türk-Macar Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4360)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4361)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 23 Haziran 1994 Tarihinde Akdedilen Hava Taşımacılığı Anlaşması’nı Tadil Eden Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4362)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4363)
–– Türkiye Cumhuriyeti ve Karadağ Arasında Karadağ Vatandaşlarına Konsolosluk Yardımı Sunulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4364)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Konya İli, Karatay İlçesi, Aziziye ve Çelebi Mahalleleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesi ile 6/11/2019 Tarihli ve 1747 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4365)
–– Konya İli, Karatay İlçesi, Aziziye, Akçeşme, Sarıyakup ve 19 Mahalleleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4366)
–– Konya İli, Meram İlçesi, Şükran, 18 ve 20 Mahalleleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4367)
–– Mardin İli, Midyat İlçesi, Acırlı, Budaklı ve Ortaçarşı Mahalleleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4368)
–– Mardin İli, Dargeçit İlçesi, Kumdere Mahalleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4369)
–– Mardin İli, Midyat İlçesi, Acırlı, Akçakaya, Bağlar, Işıklar ve Ulucami Mahalleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4370)
YÖNETMELİKLER
–– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Taşınmaz Satış ve Kiraya Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 06/08/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ve 118 Sayılı Kararları
KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/08/2021 Tarihli ve 10349 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 2, 9, 15 ve 16. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri