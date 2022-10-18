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Zeynep Alya 3 yaşında
Eko Kulis 18.10.2022, 00:37 17.10.2022, 19:11
Destek Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Emel Özkan Taşyakan ve Taşyakan İnşaat sahiplerinden Fatih Taşyakan’ın biricik kızları Zeynep Alya 3 yaşına girdi. Minik Zeynep Alya’ya mutlu ve sağlıklı bir ömür diliyoruz.
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