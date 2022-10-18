Zeynep Alya 3 yaşında

Destek Otomo­tiv Yönetim Ku­rulu Üyesi ve Genel Müdürü Emel Özkan Taş­yakan ve Taşya­kan İnşaat sahiplerinden Fatih Taşyakan’ın biricik kızları Zey­nep Alya 3 yaşına girdi. Minik Zeynep Alya’ya mutlu ve sağlıklı bir ömür diliyoruz.