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YTT’nin yeni ürünü piyasada
Eko Kulis 25.10.2022, 00:22
Yılmaz, Tugay ve Tanju Turunç ailesinin heyecanlı ve gururlu günü. YTT Otomotiv kısa süre önce devreye aldığı saç salıncak hattından çıkan ilk ürünlerinin mutluluğunu yaşıyor. Turunç kardeşler, ilk 50 ürünü hatıra kalması açısından bayileri ile paylaştılar.
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