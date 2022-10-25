YTT’nin yeni ürünü piyasada

Yılmaz, Tugay ve Tanju Turunç ailesinin heyecanlı ve gururlu günü. YTT Oto­motiv kısa süre önce dev­reye aldığı saç salıncak hattından çıkan ilk ürünlerinin mutluluğunu yaşıyor. Turunç kardeşler, ilk 50 ürünü hatıra kalması açısın­dan bayileri ile paylaştılar.