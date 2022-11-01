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YEPSAN’dan yeni iş birlikleri
Eko Kulis 01.11.2022, 00:28 31.10.2022, 22:46
YEPSAN Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baş, Almanya’da düzenlenen ve makine sektörünün dünyadaki en önemli buluşma noktalarından olan EuroBLECH – Uluslararası Sac Levha İşleme Teknoloji Fuarı’na katılarak yeni iş birliklerine imza attı.
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