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YEPSAN’dan yeni iş birlikleri

Eko Kulis 01.11.2022, 00:28
YEPSAN’dan yeni iş birlikleri

YEPSAN Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baş, Al­manya’da düzenle­nen ve makine sektörünün dünya­daki en önemli bu­luşma noktalarından olan EuroBLECH – Uluslararası Sac Levha İşleme Teknoloji Fua­rı’na katılarak yeni iş birliklerine imza attı.

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