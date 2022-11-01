YEPSAN’dan yeni iş birlikleri

YEPSAN Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baş, Al­manya’da düzenle­nen ve makine sektörünün dünya­daki en önemli bu­luşma noktalarından olan EuroBLECH – Uluslararası Sac Levha İşleme Teknoloji Fua­rı’na katılarak yeni iş birliklerine imza attı.