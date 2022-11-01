Yalçın Toy ahşap kullanımı çalıştayında

Ulusal Ahşap Birliği Yönetim Kurulu Baş­kan Yardımcısı ve Kayapa OSB Yönetim Ku­rulu Başkanı Yalçın Toy, ele almak amacıyla Orman Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği stratejik bir ürün olan ahşabın hammadde­den nihaî ürüne kadar doğru yerde doğru şe­kilde kullanılmasının yol ve yöntemlerini konuşulduğu “Ahşap kullanımının yaygın­laştırılması çalıştayına katıldı.