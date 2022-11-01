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Yalçın Toy ahşap kullanımı çalıştayında
Eko Kulis 01.11.2022, 00:27
Ulusal Ahşap Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy, ele almak amacıyla Orman Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği stratejik bir ürün olan ahşabın hammaddeden nihaî ürüne kadar doğru yerde doğru şekilde kullanılmasının yol ve yöntemlerini konuşulduğu “Ahşap kullanımının yaygınlaştırılması çalıştayına katıldı.
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