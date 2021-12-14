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Yalçın Başkan basket atıyor
Eko Kulis 14.12.2021, 00:00
NİLSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve NOSAB Müteşebbis Heyeti Başkanı Yalçın Aras spor yapmaya özel zaman ayırıyor. Yalçın Başkan son zamanlarda basketbola da özel ilgi göstermeye başlarken tenisi de ihmal etmiyor
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