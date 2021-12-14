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Yalçın Başkan basket atıyor

Eko Kulis 14.12.2021, 00:00
Yalçın Başkan basket atıyor

NİLSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve NOSAB Müteşebbis Heyeti Başkanı Yalçın Aras spor yapmaya özel zaman ayırıyor. Yalçın Başkan son zamanlarda basketbola da özel ilgi göstermeye başlarken tenisi de ihmal etmiyor
 

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