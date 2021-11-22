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Vehbi Bey yeni yaşında…

Eko Kulis 22.11.2021, 23:28
Vehbi Bey yeni yaşında…

Sektörünün öncüsü İnoksan AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık yeni yaşını dostları ile birlikte kutladı. Vehbi Bey’e sağlıklı, mutlu uzun ömürler diliyoruz.
 

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