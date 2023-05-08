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UTİB ve BUSİAD işbirliği

Eko Kulis 08.05.2023, 21:00
UTİB ve BUSİAD işbirliği

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, Başkan Yardımcıları Veda Girgin Eroğlu ve Tuncer Hatunoğlu ile BU­SİAD Genel Sekreteri Erol Alakoç, UTİB Yöne­tim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin ve Başkan Yardımcısı Ufuk Ocak’ı ziyaret ede­rek iki kurumun Techxtile Start-Up Challen­ge’da gerçekleştirdiği çalışmanın devamlılığı ve detaylarını masaya yatırdılar.

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