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UTİB ve BUSİAD işbirliği
Eko Kulis 08.05.2023, 21:00
BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, Başkan Yardımcıları Veda Girgin Eroğlu ve Tuncer Hatunoğlu ile BUSİAD Genel Sekreteri Erol Alakoç, UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin ve Başkan Yardımcısı Ufuk Ocak’ı ziyaret ederek iki kurumun Techxtile Start-Up Challenge’da gerçekleştirdiği çalışmanın devamlılığı ve detaylarını masaya yatırdılar.
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