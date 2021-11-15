Son Dakika
UND’DEN FAHRETTİN ARABACI’YA ÖDÜL
Eko Kulis 15.11.2021, 23:16
Uluslararası Nakliyeciler Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen IRU Karayolu Nakliye Şirketi Tepe Yöneticisi Ödülü’ne lojistik sektörünün öncü firmalarından olan ARC Lojistik Taşımacılık Genel Müdürü Fahrettin Arabacı layık görüldü.
11
kapalı
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız
EKO HABER - 1329'UNCU SAYI
Kasım 2021
Eko Haber - 1328'İNCİ SAYI
Kasım 2021
Eko Haber - 1327'nci sayı
Kasım 2021
Eko Haber - 1326'ncı Sayı
Ekim 2021
Eko Haber - 1325'inci Sayı
Ekim 2021
Eko Haber - 1324'ÜNCÜ SAYISI
Ekim 2021