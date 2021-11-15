UND’DEN FAHRETTİN ARABACI’YA ÖDÜL

Uluslararası Nakliyeciler Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen IRU Karayolu Nakliye Şirketi Tepe Yöneticisi Ödülü’ne lojistik sektörünün öncü firmalarından olan ARC Lojistik Taşımacılık Genel Müdürü Fahrettin Arabacı layık görüldü.

