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Uludağ Elektrik Kadınlar Günü’nde Hatay’da

Eko Kulis 14.03.2023, 09:02
Uludağ Elektrik Kadınlar Günü’nde Hatay’da

Uludağ Elektrik Dünya Kadınlar Günü’nde depremzede kadınlar ve kız çocukları için oluş­turduğu kitlerle afet bölgesinde yer aldı. Çadır­kentte yaşayan kadınlara temel ihtiyaç malzemelerini ulaştıran şirket, yaşam koşulları­nın bir nebze olsun iyileştirilmesi ve yüzlerde gülümseme oluşturmak amacıyla kadın çalışan­ları tarafından tasarlanan el emeği ürünleri de bölgeye götürdü.

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