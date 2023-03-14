Uludağ Elektrik Kadınlar Günü’nde Hatay’da

Uludağ Elektrik Dünya Kadınlar Günü’nde depremzede kadınlar ve kız çocukları için oluş­turduğu kitlerle afet bölgesinde yer aldı. Çadır­kentte yaşayan kadınlara temel ihtiyaç malzemelerini ulaştıran şirket, yaşam koşulları­nın bir nebze olsun iyileştirilmesi ve yüzlerde gülümseme oluşturmak amacıyla kadın çalışan­ları tarafından tasarlanan el emeği ürünleri de bölgeye götürdü.