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Uludağ Elektrik Kadınlar Günü’nde Hatay’da
Eko Kulis 14.03.2023, 09:02
Uludağ Elektrik Dünya Kadınlar Günü’nde depremzede kadınlar ve kız çocukları için oluşturduğu kitlerle afet bölgesinde yer aldı. Çadırkentte yaşayan kadınlara temel ihtiyaç malzemelerini ulaştıran şirket, yaşam koşullarının bir nebze olsun iyileştirilmesi ve yüzlerde gülümseme oluşturmak amacıyla kadın çalışanları tarafından tasarlanan el emeği ürünleri de bölgeye götürdü.
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