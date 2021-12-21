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Üç Fahri Konsolos bir arada

Eko Kulis 21.12.2021, 00:16
Üç Fahri Konsolos bir arada

Litvanya’nın Bursa Fahri Konsolosu - BALKANTÜRKSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Berat Tunakan ve Sırbistan’ın Bursa Fahri Konsolosu - RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp ile Çin Bursa  Fahri Konsolosu Nejat Yahya BUİKAD Gelecek Akademisi’nin konuğu oldular.
 

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