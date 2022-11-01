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TŞT Ailesi İntermob’ta

Eko Kulis 01.11.2022, 00:29
TŞT Ailesi İntermob’ta

Amortisör üreti­minde Bursa’nın dene­yimli firmalarından olan TŞT Amortisör, 24. Uluslararası Mobilya Yan Sanayi, Aksesuar­ları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı INTERMOB 2022’de yer aldı. TŞT Amortisör standında sergile­diği ürünler fuarı ziyaret edenlerin büyük ilgisiyle karşılaştı.

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