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TŞT Ailesi İntermob’ta
Eko Kulis 01.11.2022, 00:29
Amortisör üretiminde Bursa’nın deneyimli firmalarından olan TŞT Amortisör, 24. Uluslararası Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı INTERMOB 2022’de yer aldı. TŞT Amortisör standında sergilediği ürünler fuarı ziyaret edenlerin büyük ilgisiyle karşılaştı.
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