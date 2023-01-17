banner34

banner6

Son Dakika

TALSAD Bursa’da buluştu

Eko Kulis 17.01.2023, 00:46
TALSAD Bursa’da buluştu

Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği (TALSAD) ocak ayı Yönetim Kurulu Toplantısı dernek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova ev sahipliğinde Bursa Holiday Inn Hotel’de gerçekleştirildi.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18