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TALSAD Bursa’da buluştu
Eko Kulis 17.01.2023, 00:46
Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği (TALSAD) ocak ayı Yönetim Kurulu Toplantısı dernek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova ev sahipliğinde Bursa Holiday Inn Hotel’de gerçekleştirildi.
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