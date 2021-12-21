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Serkan Güler yeni yaşında

Eko Kulis 21.12.2021, 00:16
Serkan Güler yeni yaşında

Yatak üretim makinaları üreten ve dünyanın 130 ülkesine ihraç eden Elektroteks’in ikinci kuşak temsilcilerinden Serkan Güler yeni yaşına bastı. İlk kutlayanlar da babası Osman Güler ile ağabeyi Orhan Güler oldu.
 

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