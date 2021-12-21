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Serkan Güler yeni yaşında
Eko Kulis 21.12.2021, 00:16
Yatak üretim makinaları üreten ve dünyanın 130 ülkesine ihraç eden Elektroteks’in ikinci kuşak temsilcilerinden Serkan Güler yeni yaşına bastı. İlk kutlayanlar da babası Osman Güler ile ağabeyi Orhan Güler oldu.
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