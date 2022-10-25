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Serdar Sağlam balık avında
Eko Kulis 25.10.2022, 00:21
Yavuzlar Dişli yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Sağlam işten kalan vakitlerinde denize açılarak balık avına çıkıyor. “Gecenin kısa karı istavrit” diyen Sağlam yakaladığı balıkları paylaşarak denizcilikte de olan marifetini eşe dosta göstermiş oldu.
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