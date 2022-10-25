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Serdar Sağlam balık avında

Eko Kulis 25.10.2022, 00:21
Serdar Sağlam balık avında

Yavuzlar Dişli yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Sağlam işten kalan vakit­lerinde denize açılarak balık avına çıkıyor. “Gecenin kısa karı istav­rit” diyen Sağlam yaka­ladığı balıkları paylaşarak denizcilikte de olan marifetini eşe dosta göstermiş oldu.

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