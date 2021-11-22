banner8

banner6

banner17

Son Dakika

Sami Bilge Lut Gölü kıyısında…

Eko Kulis 22.11.2021, 23:30
Sami Bilge Lut Gölü kıyısında…

İş görüşmeleri nedeniyle Ürdün’e giden iş dünyasının ve cemiyet hayatının bilinen ismi Sami Bilge Amman’daki temaslarının ardından Lut Gölü kıyısında güneşin batışında fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
 

Yorumlar (0)
banner14
4
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?