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Sami Bilge Lut Gölü kıyısında…
Eko Kulis 22.11.2021, 23:30
İş görüşmeleri nedeniyle Ürdün’e giden iş dünyasının ve cemiyet hayatının bilinen ismi Sami Bilge Amman’daki temaslarının ardından Lut Gölü kıyısında güneşin batışında fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
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