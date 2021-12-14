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Salih Kumru yeni yaşında
Eko Kulis 14.12.2021, 00:00
Foto Kumru’nun sahibi Salih Kumru yeni yaşını çalışma arkadaşları ile birlikte kutladı. Sevgili Salih Kumru’ya sağlıklı ömür diliyoruz.
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