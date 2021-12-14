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Şakir Ailesi Tabiat Çiftliği’nde
Eko Kulis 14.12.2021, 00:06
Nazar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şakir ve eşi Mukaddes Hanım, oğulları Fatih ve gelinleri Cemile Şakir ile torunları Ayliz ve Ceylin’i Tabiat Çiftliği’nde pazar kahvaltısında ağırladılar.
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