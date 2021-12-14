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Şakir Ailesi  Tabiat Çiftliği’nde

Eko Kulis 14.12.2021, 00:06
Şakir Ailesi  Tabiat Çiftliği’nde

Nazar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şakir ve eşi Mukaddes Hanım, oğulları Fatih ve gelinleri Cemile Şakir ile torunları Ayliz ve Ceylin’i Tabiat Çiftliği’nde pazar kahvaltısında ağırladılar.
 

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