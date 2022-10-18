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Perakende sektörünün geleceği konuşuldu

Eko Kulis 18.10.2022, 00:36 17.10.2022, 19:11
Perakende sektörünün geleceği konuşuldu

UEZ 2022’de perakende sektörünün ge­lecek vizyonu ortaya kondu. Moderatörlü­ğünü Estee Lauder Companies Türkiye Genel Müdürü İpek Ersavaş’ın üstlendiği oturuma Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek, Atış Şirketler Grubu CEO’su Ahmet Atış, Doğanlar Hol­ding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan ve BMD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel katıldı.

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