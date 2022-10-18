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Perakende sektörünün geleceği konuşuldu
Eko Kulis 18.10.2022, 00:36 17.10.2022, 19:11
UEZ 2022’de perakende sektörünün gelecek vizyonu ortaya kondu. Moderatörlüğünü Estee Lauder Companies Türkiye Genel Müdürü İpek Ersavaş’ın üstlendiği oturuma Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek, Atış Şirketler Grubu CEO’su Ahmet Atış, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan ve BMD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel katıldı.
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