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Pekcan Denetim 30 yaşında…

Eko Kulis 22.11.2021, 23:29
Pekcan Denetim 30 yaşında…

Pekcan Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik’in sahibi Mümin Pekcan, eşi Emel Hanım ve çalışma arkadaşları ile birlikte kuruluşlarının 30. yılını kutladılar.

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