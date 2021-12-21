TÜGİAD’ın da temelini oluşturan ve Gökçin Aras, Orhan Gençoğlu, Durmuş Durmaz, Ergun Ete, Mehmet Yılmazipek, Ali Türkün, Mete Malcılar, Fevzi Uğur, Ahmet Dikencik, Tuncay Tuncaltan ile Ender Alkoçlar’un bir araya geldiği Pazartesi Grubu 25 yıldır toplanıyor.

