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Osman Güler Fuar açılışında

Eko Kulis 06.03.2023, 00:03
Osman Güler Fuar açılışında

Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) Yö­netim Kurulu Başkanı Osman Güler ve BİFAŞ Yöne­tim Kurulu Başkanı Ümit Vural, global yatak endüstrisinin önemli buluşma noktalarından biri olan ve Hindistan’da düzenlenen 7. Uluslararası Yatak ve Döşemelik Üretim Teknolojisi, Makineleri, Sarf Malzemeleri, Üretim Aletleri ve Aksesuarları Fuarı’nın açılışına katıldılar.

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