Son Dakika
Osman Güler Fuar açılışında
Eko Kulis 06.03.2023, 00:03
Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler ve BİFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural, global yatak endüstrisinin önemli buluşma noktalarından biri olan ve Hindistan’da düzenlenen 7. Uluslararası Yatak ve Döşemelik Üretim Teknolojisi, Makineleri, Sarf Malzemeleri, Üretim Aletleri ve Aksesuarları Fuarı’nın açılışına katıldılar.
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız