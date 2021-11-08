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Ömer Faruk Şahin zirvede
Eko Kulis 08.11.2021, 21:55
Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin önceki dönem Başkanı Ömer Faruk Şahin, İzmir/Ödemiş-Bozdağ’ın 2159 metre rakımlı tepesinde dinleniyor.
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