Noktalama Projesi 16 yaşında

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİ­KAD) işbirliğinde 2007 yılında hayata geçiri­len ve 16 yıldır aralıksız devam eden “Noktalama Projesi” 2023 – 2024 eğitim-öğ­retim döneminde de devam edecek. BUİ­KAD üyesi iş kadınları BUÜ’de eğitim gören 3. ve 4. sınıf kız öğrencilerinin kariyer geli­şimlerini destekleyecek.