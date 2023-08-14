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Noktalama Projesi 16 yaşında
Eko Kulis 14.08.2023, 22:25
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) işbirliğinde 2007 yılında hayata geçirilen ve 16 yıldır aralıksız devam eden “Noktalama Projesi” 2023 – 2024 eğitim-öğretim döneminde de devam edecek. BUİKAD üyesi iş kadınları BUÜ’de eğitim gören 3. ve 4. sınıf kız öğrencilerinin kariyer gelişimlerini destekleyecek.
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