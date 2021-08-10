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Nevra Eker Güryel’in büyük başarısı
Eko Kulis 10.08.2021, 00:14
Gerçekleştirdiği yarış sponsorlukları ve çalışanlarının yer aldığı yelken takımlarıyla Türk yelkenciliğinin gelişimine katkıda bulunan Eker Süt Ürünleri’nin Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker Güryel Amerika’nın Kaliforniya Eyaleti’nde gerçekleştirilecek J/70 Dünya Şampiyonası’na katılacak. Eker Yelken Takımı’nın dümencisi Nevra Eker Güryel, J/70 Dünya Şampiyonası’na katılan ilk Türk kadın dümenci oldu.
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