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Nevra Eker Güryel’in büyük başarısı

Eko Kulis 10.08.2021, 00:14
Nevra Eker Güryel’in büyük başarısı

Gerçekleştirdiği yarış sponsorlukları ve çalışanlarının yer aldığı yelken takımlarıyla Türk yelkenciliğinin gelişimine katkıda bulunan Eker Süt Ürünleri’nin Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker Güryel Amerika’nın Kaliforniya Eyaleti’nde gerçekleştirilecek J/70 Dünya Şampiyonası’na katılacak. Eker Yelken Takımı’nın dümencisi Nevra Eker Güryel, J/70 Dünya Şampiyonası’na katılan ilk Türk kadın dümenci oldu. 
 

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