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Nejat Yahya anlattı gençler dinledi

Eko Kulis 18.10.2022, 00:38 17.10.2022, 19:11
Nejat Yahya anlattı gençler dinledi

Bursa iş dünyasının renkli simaların­dan Nejat Yahya, RUMELİSİAD’ın bahçe­sinde bulunan Minia RUMELİSİAD Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evi Zafer Atıcılar Ortaokulu öğrencilerine anlattı.

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