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Nejat Yahya anlattı gençler dinledi
Eko Kulis 18.10.2022, 00:38 17.10.2022, 19:11
Bursa iş dünyasının renkli simalarından Nejat Yahya, RUMELİSİAD’ın bahçesinde bulunan Minia RUMELİSİAD Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evi Zafer Atıcılar Ortaokulu öğrencilerine anlattı.
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