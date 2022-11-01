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Mutlu Yıllar Berna Hanım

Eko Kulis 01.11.2022, 00:30
Mutlu Yıllar Berna Hanım

Hibe, teşvik ve proje danışmanlığı alanında hizmet veren Türker Danışmanlık A.Ş.’de doğum günü heyecanı. Türker Danışmanlık Yönetim Kurulu üyesi ve değerli arkadaşım Berna Çaral’a mutlu yıllar dilerim.

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