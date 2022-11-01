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Mutlu Yıllar Berna Hanım
Eko Kulis 01.11.2022, 00:30
Hibe, teşvik ve proje danışmanlığı alanında hizmet veren Türker Danışmanlık A.Ş.’de doğum günü heyecanı. Türker Danışmanlık Yönetim Kurulu üyesi ve değerli arkadaşım Berna Çaral’a mutlu yıllar dilerim.
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