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Mutlu Yıllar Başkan
Eko Kulis 25.10.2022, 00:16
Türkiye Genç İş İnsanları Derneği’nin (TÜGİAD) ilk kadın Genel Başkanı, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı ve başarılı iş kadını Nilüfer Çevikel yeni yaşında. Çevikel’e sevdikleriyle birlikte nice mutlu yıllar dileriz.
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