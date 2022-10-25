banner21

banner17

banner28

banner6

Son Dakika

Mutlu Yıllar Başkan

Eko Kulis 25.10.2022, 00:16
Mutlu Yıllar Başkan

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği’nin (TÜGİAD) ilk kadın Genel Başkanı, Demir­taş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Ku­rulu Başkanı ve başarılı iş kadını Nilüfer Çe­vikel yeni yaşında. Çevikel’e sevdikleriyle birlikte nice mutlu yıllar dileriz.

Yorumlar (0)
7
açık
banner14
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18