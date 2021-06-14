Milli Binici Taha Yedikardeş’in büyük başarısı

SYK Grup’un kurucusu Sabahattin Yedikardeş’in torunu, Handan ve Selçuk Yedikardeş’in oğlu ve Selim Yedikardeş’in yeğeni Milli Binici Taha Yedikardeş, Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenen Milletler Kupası müsabakasında hem ferdi, hem de takım arkadaşları ile birlikte katıldığı yarışlarda elde ettiği birincilik ile Bayrağımızı yurtdışında dalgalandırdı. Tebrikler diyoruz…