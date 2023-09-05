Son Dakika
TİM Başkanı Gültepe: Ağustosta ihracatımıza en yüksek katkıyı 2,7 milyar dolarla otomotiv sektörü verdi
LoyalMak’tan rektöre ziyaret
Eko Kulis 05.09.2023, 09:53
Bursa makine sektörünün önemli firmalarından olan LoyalMak yönetim Kurulu Başkanı Erdem Altıntaş, Genel Müdür Adem Yalçın, Bursa Uludağ Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’ı ziyaret ederek kurumsal işbirliklerinin devamı konusunda istişarede bulundular.
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız