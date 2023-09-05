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LoyalMak’tan rektöre ziyaret

Eko Kulis 05.09.2023, 09:53
LoyalMak’tan rektöre ziyaret

Bursa makine sektörünün önemli firmala­rından olan LoyalMak yönetim Kurulu Baş­kanı Erdem Altıntaş, Genel Müdür Adem Yalçın, Bursa Uludağ Üniversitesi rektörlü­ğüne atanan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’ı ziya­ret ederek kurumsal işbirliklerinin devamı konusunda istişarede bulundular.

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