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Korgavuş kardeşlerin motorla Ege turu

Eko Kulis 18.10.2021, 23:48
Korgavuş kardeşlerin motorla Ege turu

Sektörünün öncülerinden Ünver Group sahipleri Ayhan Korgavuş ve Orhan Korgavuş tam bir motosiklet tutkunu. Motorla uzun yol yapan, hatta yurt dışına defalarca giden Ayhan ve Orhan Korgavuş kardeşler eşleri ile birlikte geçtiğimiz hafta Ege gezisini tamamladılar.
 

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