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Korgavuş kardeşlerin motorla Ege turu
Eko Kulis 18.10.2021, 23:48
Sektörünün öncülerinden Ünver Group sahipleri Ayhan Korgavuş ve Orhan Korgavuş tam bir motosiklet tutkunu. Motorla uzun yol yapan, hatta yurt dışına defalarca giden Ayhan ve Orhan Korgavuş kardeşler eşleri ile birlikte geçtiğimiz hafta Ege gezisini tamamladılar.
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