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Koçaslanlar’dan farkındalık projesi
Eko Kulis 18.10.2022, 00:35 17.10.2022, 19:11
Koçaslanlar Holding’in grup şirketlerinden Koçaslanlar Motorlu Araçlar Renault-Dacia Yetkili Bayisi, 1 – 31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda, “Aracıma da kendime de önem veriyorum” isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında meme kanserine farkındalık yaratmak ve çeşitli iletişim kanallarıyla bunu duyurmak için çalışmalarına start verdi.
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