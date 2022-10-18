Koçaslanlar’dan farkındalık projesi

Koçaslanlar Holding’in grup şirketle­rinden Koçaslanlar Motorlu Araçlar Re­nault-Dacia Yetkili Bayisi, 1 – 31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda, “Aracıma da kendime de önem veriyo­rum” isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında meme kanserine farkında­lık yaratmak ve çeşitli iletişim kanalla­rıyla bunu duyurmak için çalışmalarına start verdi.