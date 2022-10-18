banner21

banner17

banner28

banner6

Son Dakika

Koçaslanlar’dan farkındalık projesi

Eko Kulis 18.10.2022, 00:35 17.10.2022, 19:11
Koçaslanlar’dan farkındalık projesi

Koçaslanlar Holding’in grup şirketle­rinden Koçaslanlar Motorlu Araçlar Re­nault-Dacia Yetkili Bayisi, 1 – 31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda, “Aracıma da kendime de önem veriyo­rum” isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında meme kanserine farkında­lık yaratmak ve çeşitli iletişim kanalla­rıyla bunu duyurmak için çalışmalarına start verdi.

Yorumlar (0)
15
parçalı bulutlu
banner14
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18