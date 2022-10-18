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Keyfsiad’ın önemli konuğu

Eko Kulis 18.10.2022, 00:33
Keyfsiad’ın önemli konuğu

Keyfsiad Dostluk Grubu Oğuz Özeren ev sahipliğinde Usta Et’te toplandı. Ergin Concept’te gerçekleştirilen sohbet toplan­tısına BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur da katıldı.

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