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Keyfsiad’ın önemli konuğu
Eko Kulis 18.10.2022, 00:33
Keyfsiad Dostluk Grubu Oğuz Özeren ev sahipliğinde Usta Et’te toplandı. Ergin Concept’te gerçekleştirilen sohbet toplantısına BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur da katıldı.
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