Keyfsiad ‘Perşembe Toplantıları’na başladı

Yaz döneminin ardından Keyfsiad Dost­luk Grubu, gelenekselleşen hale gelen Per­şembe Toplantıları’na kaldığı yerden devam ediyor. Şahinler Metal Makina Yö­netim Kurulu Başkanı Ferhan Şahin’in ev sahipliğinde Carrefour AVM yanındaki Çiçek Izgara’da bir araya gelen Keyfsiad Grubu’nun toplantısına Özbekistanlı misafirleri Gayret Ergaşev de katıldı.