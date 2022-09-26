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Keyfsiad ‘Perşembe Toplantıları’na başladı

Eko Kulis 26.09.2022, 20:42
Keyfsiad ‘Perşembe Toplantıları’na başladı

Yaz döneminin ardından Keyfsiad Dost­luk Grubu, gelenekselleşen hale gelen Per­şembe Toplantıları’na kaldığı yerden devam ediyor. Şahinler Metal Makina Yö­netim Kurulu Başkanı Ferhan Şahin’in ev sahipliğinde Carrefour AVM yanındaki Çiçek Izgara’da bir araya gelen Keyfsiad Grubu’nun toplantısına Özbekistanlı misafirleri Gayret Ergaşev de katıldı.

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