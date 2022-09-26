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Keyfsiad ‘Perşembe Toplantıları’na başladı
Eko Kulis 26.09.2022, 20:42
Yaz döneminin ardından Keyfsiad Dostluk Grubu, gelenekselleşen hale gelen Perşembe Toplantıları’na kaldığı yerden devam ediyor. Şahinler Metal Makina Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Şahin’in ev sahipliğinde Carrefour AVM yanındaki Çiçek Izgara’da bir araya gelen Keyfsiad Grubu’nun toplantısına Özbekistanlı misafirleri Gayret Ergaşev de katıldı.
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