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KEYFSİAD Karacabey turunda

Eko Kulis 29.05.2023, 21:20
KEYFSİAD Karacabey turunda

KEYSİAD üyeleri Karaca­bey gezisinde Av. Sinan Kara­cabey, Coşkun Izgara sahibi Sezer Örs ve Yokuş Emlak sahibi Erhan Yokuş’un ev sahipliğinde Issız Han’da bir araya geldi. Levent Bilek, Engin Çetiner, Hamdi Altoca, Ferhan Şahin, Serkan Şahin, Hüseyin Tuncer, Ümit Buluç, Birkay Özgür Yaşar, Suat Genços­man, Osman Güler, Oğuz Özeren, Nizamettin Kayar, Murat Altındal, Özkan İrman’ın yer aldığı KEYSİAD üye­leri eğlenceli saatler geçirdi.

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