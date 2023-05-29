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KEYFSİAD Karacabey turunda
Eko Kulis 29.05.2023, 21:20
KEYSİAD üyeleri Karacabey gezisinde Av. Sinan Karacabey, Coşkun Izgara sahibi Sezer Örs ve Yokuş Emlak sahibi Erhan Yokuş’un ev sahipliğinde Issız Han’da bir araya geldi. Levent Bilek, Engin Çetiner, Hamdi Altoca, Ferhan Şahin, Serkan Şahin, Hüseyin Tuncer, Ümit Buluç, Birkay Özgür Yaşar, Suat Gençosman, Osman Güler, Oğuz Özeren, Nizamettin Kayar, Murat Altındal, Özkan İrman’ın yer aldığı KEYSİAD üyeleri eğlenceli saatler geçirdi.
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