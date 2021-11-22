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Karaalp kardeşlerin beş çayı keyfi…
Eko Kulis 22.11.2021, 23:35
Alpiş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Karaalp, kardeşi Kerim Karaalp ile birlikte Nevi-i Çeşni’de beş çayında…
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