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Karaalp kardeşlerin beş çayı keyfi…

Eko Kulis 22.11.2021, 23:35
Karaalp kardeşlerin beş çayı keyfi…

Alpiş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Karaalp, kardeşi Kerim Karaalp ile birlikte Nevi-i Çeşni’de beş çayında…
 

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