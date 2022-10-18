İşte tenisin şampiyonları

NOSAB ve NİLSİAD Tenis Turnuvası’nda final heyecanı yaşandı. 3 kategoride 30 tenis tutkunun yarıştığı turnuvada kazananlar belli oldu. Doğa Kümük ve Sude Arabacı’nın karşılaştığı tek kadınlar finalinde Doğa Kümük mutlu sona ulaştı. Karışık çiftlerde ise Belgin Demirci – Ali Demirci çifti, Hafize Bakırcı – Şevki Boran çiftini mağlup etti. Tek erkekler finali ise örnek bir centilmenliğe sahne oldu. Ayben Akartuna ve Hüseyin Ça­lışkan dostluk skoruyla maçı noktalayarak birinciliği paylaştı.