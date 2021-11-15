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İskender Bey’in sonbahar keyfi…

Eko Kulis 15.11.2021, 23:19
İskender Bey’in sonbahar keyfi…

Bursa’nın markalarından Kebapçı İskender’in sahibi İskender İskenderoğlu, Atatürk Caddesi üzerindeki Mavi Dükkan’da ‘yine bir siklamen mevsimi’ mesajıyla anılarını tazeledi.
 

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