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“İşimi Yönetebiliyorum” Eskişehir’de
Eko Kulis 25.10.2022, 00:23
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya, BİSİAD Başkanı İdris Doğrul ve BUKİAD Başkanı Oya Eroğlu, TÜRKONFED ile UNDP ortaklığında düzenlenen KOBİ’lerin mevcut kapasitelerini artırmak, yaşam döngülerini sürdürülebilir kılmak ve büyüme potansiyellerini gerçekleştirmek için “İşimi Yönetebiliyorum” projesinin Eskişehir toplantısında bir araya geldiler.
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