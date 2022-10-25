“İşimi Yönetebiliyorum” Eskişehir’de

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya, BİSİAD Başkanı İdris Doğrul ve BUKİAD Başkanı Oya Eroğlu, TÜR­KONFED ile UNDP ortaklığında düzenlenen KOBİ’lerin mevcut kapasitelerini artırmak, yaşam döngülerini sürdürülebilir kılmak ve bü­yüme potansiyellerini gerçekleştirmek için “İşimi Yönetebiliyorum” projesinin Eskişe­hir toplantısında bir araya geldiler.