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İki Akademisyenimize önemli görev

Eko Kulis 31.08.2021, 00:56
İki Akademisyenimize önemli görev

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektör Yardımcısı, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu tarafından oluşturulan Deprem Teknolojileri Çalışma Grubu’na başkanlık yapacak. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Özgür Yaylı da aynı Çalışma Grubu’nda üye olarak katkıda bulunacak. Bursa’mızın iki kıymetli akademisyenini kutluyoruz.
 

#Prof. Dr. Beyhan Bayha #Deprem Mühendisliği #BTÜ
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