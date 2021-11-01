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Hocalar Mudanya Üniversitesi’nde
Eko Kulis 01.11.2021, 23:24
Prof. Dr. Necmi Gürsakal, Prof. Dr. Zeyyat Sabuncuoğlu ve Prof. Dr. Mustafa Tayar inşaat çalışmaları süren Mudanya Üniversitesi’ni ziyaret ettiler.
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