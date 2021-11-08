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Gentleman’dan Ahmet Atış’a ödül

Eko Kulis 08.11.2021, 21:56
Gentleman’dan Ahmet Atış’a ödül

Gentleman Dergisi’nin yılın en iyilerini belirlendiği ve İstanbul’da SwissOtel The Bosphorus’ta düzenlenerek birbirinden ünlü isimleri bir araya getiren gecede, Atış Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Atış da ödüllendirildi.
 

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