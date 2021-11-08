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Gentleman’dan Ahmet Atış’a ödül
Eko Kulis 08.11.2021, 21:56
Gentleman Dergisi’nin yılın en iyilerini belirlendiği ve İstanbul’da SwissOtel The Bosphorus’ta düzenlenerek birbirinden ünlü isimleri bir araya getiren gecede, Atış Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Atış da ödüllendirildi.
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