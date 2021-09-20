Fikret Alakoç’a Onur Ödülü

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi uzun yıllar mesleğe emek vermiş üyelerini ödüllendirmeye devam ediyor. İMO Başkanı Mehmet Albayrak son olarak meslekte 65. yılını kutlayan Petek İnşaat’ın kurucu ortaklarından, BUSİAD’ın kurucuları arasında yer alan Yüksek İnşaat Mühendisi Fikret Alakoç’u ziyaret ederek Onur Ödülü’nü takdim etti.

