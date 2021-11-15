Son Dakika
Erman Bey’den Bakan’a…
Eko Kulis 15.11.2021, 23:20
Geçtiğimiz günlerde çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Bursa’ya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Erman Aytaç da ziyareti anısına teşekkür anısı takdim etti.
11
kapalı
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız
EKO HABER - 1329'UNCU SAYI
Kasım 2021
Eko Haber - 1328'İNCİ SAYI
Kasım 2021
Eko Haber - 1327'nci sayı
Kasım 2021
Eko Haber - 1326'ncı Sayı
Ekim 2021
Eko Haber - 1325'inci Sayı
Ekim 2021
Eko Haber - 1324'ÜNCÜ SAYISI
Ekim 2021