Erman Bey’den Bakan’a…

Geçtiğimiz günlerde çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Bursa’ya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Erman Aytaç da ziyareti anısına teşekkür anısı takdim etti.

